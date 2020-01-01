البدري ضيف أولى حلقات ميدو على قناة النهار مقابل ١٠٠ الف جنيه

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يستضيف برنامج "أوضة اللبس" المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري، الذي يقدمه أحمد حسام (ميدو) في أولى حلقاته مقابل 100 ألف جنية. 

يذكر أن انضم أحمد حسام (ميدو) إلى  قناة النهار بعد التعاقد مع علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، لتقديم برنامج "أوضة اللبس" ويذاع 3 مرات أسبوعيًا.

وطرحت القناة البرومو الخاص بالبرنامج، والذي أوضح خلاله لميدو أن البرنامج سيكشف خبايا وأسرار وكواليس لعبة كرة القدم.

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