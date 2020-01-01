تفاصيل عرض الأهلي الأخير لشراء رمضان صبحي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

يواصل النادي الأهلي محاولاته المضنية، لشراء النجم رمضان صبحي جناح الفريق بشكل نهائي، من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.


وخاض اللاعب موسماً ونصف الموسم على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد، بدأت في يناير قبل الماضي من عام 2019.


وبحسب المصادر، فإن النادي الأهلي رفع عرضه لشراء رمضان صبحي، لمبلغ 3 ملايين يورو.


وبلغ آخر عروض الأهلي لضم رمضان مبلغ 2.5 مليون يورو، وهو ما لم يلقى أي قبول من مسؤولي هيدرسفيلد تاون.


وأوصي السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بالحفاظ على رمضان صبحي بأي شكل خلال الفترة المقبلة، في ظل كونه أحد أهم ركائز الفريق.


ويواجه الأهلي أزمة حقيقية بشكل رمضان صبحي، تكمن في رغبة النادي الإنجليزي في الحصول على 8 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب، وهو ما يعد مبلغاً يفوق قدرات الأهلي المالية.


كما يمتلك رمضان عدة عروض أوروبية خارج الدوري الإنجليزي، وهو ما يشكل صعوبة قوية أمام الأهلي.

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