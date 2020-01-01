هل يمكن أن تنقل تذكرة المترو عدوى كورونا؟.. الهيئة تجيب

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، على احتمالية أن تكون تذكرة المترو ناقلة لعدوى "كوفيد 19"، موضحا أن جميع العاملين في شباك التذاكر ملتزمون بالاجراءات الاحترازية، ويرتدون الكمامات، ومعهم زجاجات التعقيم، فضلا عن تطهير مكاتبهم باستمرار.

وأشار "عبدالهادي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الراكب يمكنه شراء كارت ذكي بسعر 25 جنيه، ويمكن شحنه بقيمة التذاكر التي يريدها، منوها بأن 50% من الركاب معهم اشتراكات مثل الطلاب، والموظفين.

وأوضح أن هناك 20 نقطة إسعاف موزعة على محطات مترو الأنفاق، ويوجد مسعف في محطات المترو، وعند رصد أي حالة مرضية بين الركاب يتم الإبلاغ فورا، ويتم نقلها لأقرب مستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
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