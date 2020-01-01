"مياه المنيا" تضع خطة لسلامة تداول الصرف الصحى بمحطة البرنسات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي


قال المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب بإنه تنفيذا للتوجهات العامة للدولة وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بالنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا فإنه تم عقد اجتماع بخصوص الاجراءات النهائية لخطة أمن وسلامة تداول الصرف الصحي لنظام صرف صحى محطة البرنسات بمطاي.


وأضاف الشهاوى ان الاجتماع تناول  وضع منهج شامل لادارة وتقييم المخاطر لنظام الصرف بالكامل   ضمن اطار منظومة الجودة بحضور  رئيس قطاع المعامل والجودة وشئون البيئة ومدير عام الجود وسلامة ومأمونية المياه ومدير عام محطات الصرف الصحي ومدير عام الصرف الصناعيوقطاع التشغيل والصيانة الدعم الفني للصرف الصحي ومدير محطة البرنسات  ومدير معمل المحطة حيث تم مناقشة الاجراءات النهائية للخطة تمهيدا لعرضها علي جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك واللجنة العليا للمياه لاعتمادها واصدار الشهادة الخاصة بذلك.

 

وأكد الشهاوى ان الشركة مستمرة فى وضع  وتنفيذ  خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم امداد مياه الشرب وخطط أمن وسلامة تداول الصرف الصحي على مستوى المحافظة بالكامل.

أخبار تهمك

تعرف علي مبارايات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

زيدان يحقق رقمأ مميزاً مع ريال مدريد بالليجا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يدافع عن كلوب بعد الهزيمة برباعية

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 15 ساعة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

مدرب المقاولون يفجر مفاجأة عن إنتماء محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يستعد للرحيل عن برشلونة ويوقف مفاوضات التجديد

منذ أقل من ساعتين

عملاق الكالتشيو يحدد سعر انتقال نجمه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

برشلونة يحسم مصير جريزمان

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

تطورات جديدة بشأن ضم الأهلي لـ "الدبابة" الإفريقية

09:29 ص

ميسي يستعد للرحيل عن برشلونة ويوقف مفاوضات التجديد

09:09 ص

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

08:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن