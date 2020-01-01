"مياه المنيا" تضع خطة لسلامة تداول الصرف الصحى بمحطة البرنسات









قال المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب بإنه تنفيذا للتوجهات العامة للدولة وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بالنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا فإنه تم عقد اجتماع بخصوص الاجراءات النهائية لخطة أمن وسلامة تداول الصرف الصحي لنظام صرف صحى محطة البرنسات بمطاي.









وأضاف الشهاوى ان الاجتماع تناول وضع منهج شامل لادارة وتقييم المخاطر لنظام الصرف بالكامل ضمن اطار منظومة الجودة بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة وشئون البيئة ومدير عام الجود وسلامة ومأمونية المياه ومدير عام محطات الصرف الصحي ومدير عام الصرف الصناعيوقطاع التشغيل والصيانة الدعم الفني للصرف الصحي ومدير محطة البرنسات ومدير معمل المحطة حيث تم مناقشة الاجراءات النهائية للخطة تمهيدا لعرضها علي جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك واللجنة العليا للمياه لاعتمادها واصدار الشهادة الخاصة بذلك.









وأكد الشهاوى ان الشركة مستمرة فى وضع وتنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم امداد مياه الشرب وخطط أمن وسلامة تداول الصرف الصحي على مستوى المحافظة بالكامل.



