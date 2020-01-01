إنجلترا تضع الولايات المتحدة على "القائمة الحمراء" وكلمة السر فيروس كورونا

أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، اليوم الجمعة، أنه لن يتم إعفاء الركاب الذين يصلون إلى إنجلترا من الولايات المتحدة من قواعد الحجر الصحي.





وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون على "القائمة الحمراء" للدول التي ستسري عليها فترة الحجر الصحي 14 يومًا، قال "شابس": "بكل أسف.. نعم."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقال الوزير لشبكة "بي بي سي": "إن الولايات المتحدة من مرحلة مبكرة للغاية حظرت الرحلات الجوية من المملكة المتحدة ومن أوروبا لذا لا يوجد ترتيب متبادل في المكان".





تعمل إنجلترا على تخفيف قواعد الحجر الصحي لحوالي 50 دولة أخرى.





كما قال "شابس" لـ"سكاي نيوز": "ستكون هناك قائمة تضم أكثر من 50 دولة، وإذا أضفت في مناطق ما وراء البحار، وستون شيئًا أو غيره سننشره في وقت لاحق اليوم"، كما أوردت وكالة "رويترز".





بموجب القواعد الحالية، يجب على المسافرين عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا عند دخول البلاد.





وستتخلى الحكومة البريطانية فعلياً من خطط الجسر الجوي وتنهي ببساطة قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد لأولئك الذين يصلون من 75 دولة حتى يتمكن الناس من الذهاب في عطلة، حسبما أفادت صحيفة "ديلي تليجراف".





وقالت الصحيفة، إن المملكة المتحدة سترفع عما قريب الحظر المفروض على السفر غير الضروري إلى جميع وجهات الاتحاد الأوروبي تقريبًا، والأراضي البريطانية بما في ذلك برمودا وجبل طارق، وتركيا، وتايلاند، وأستراليا، ونيوزيلندا، كما أوردت وكالة "رويترز".