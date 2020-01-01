برشلونة يحسم مصير جريزمان

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 


أثار تغيير أنطوان جريزمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في لقاء فريقه أمام أتليتكو مدريد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، جدلا واسعا، خاصة في ظل احتياج الفريق للاعب في تلك المباراة.

 

وكان قام كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، بالدفع بجريزمان، في الدقيقة 90 من عمر المباراة، بديلا لزميله أرتورو فيدال، وهو ما آثار غضب النجم الفرنسي.

 

ويرغب ناديا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في التعاقد مع جريزمان، حيث استفسرا عن موقف اللاعب مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

 

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية إقحام جريزمان في صفقة تبادلية، وهو ما رفضه برشلونة، حيث برغب ناديه في استمراره بصفته أحد أهم لاعبي الفريق.

 

وأكد مسؤول تنفيذي كبير في برشلونة على أن أنطوان جاء إلى برشلونة بحلم، والحقيقة هي أن هذا الحلم لم يتحقق، معبرا عن أسفه الشديد، وقال، "هو فتى استثنائي لدرجة أنه لا يشكو، لقد رأيتم بالفعل، لذا فإن نية النادي هي الدفاع عن جريزمان، وآمل أن الحزن الذي عاشه في الساعات القليلة الماضية لا يجعله يستسلم".

 

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