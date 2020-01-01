تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:28 ص
مشروع JANNA
مشروع JANNA
الفجر الاقتصادي
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لـ528 وحدة سكنية (22 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بمدينة المنيا الجديدة، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات وواجهات العمارات تزامناً مع أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع.

من جانبه أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه يجري حالياً العمل على قدم وساق بمشروع  " JANNA" للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بالمنطقة الترفيهية أسفل نادي المهندسين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي للمشروع، وجارٍ أعمال التشطيبات الداخلية وتنسيق الموقع العام شامل (club house)، و عدد ( 2 ) بحيرة مائية وحمام سباحة وأعمال تنفيذ السور الخارجي والبوابات.


وأكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، استمرار العمل على مدار الأسبوع لسرعة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدفع عجلة التنمية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بسير الأعمال بمدينة المنيا الجديدة.

تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)
تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بمدينة المنيا الجديدة (صور)

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وزارة الاسكان مشروع JANNA المنيا الجديدة الاسكان المتوسط

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