زيدان يعلن إصابة نجم الفريق في مباراة خيتافي بكدمة قوية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:24 ص
زيدان
زيدان
وكالات
أصيب المدافع الفرنسي لريال مدريد، رافائيل فاران، بكدمة في الرأس، عقب اصطدام قوي تعرضه له خلال الشوط الأول من مواجهة خيتافي، ليطلب استبداله بعد مرور نحو نصف ساعة.

وأكد مدرب الريال، زين الدين زيدان، خلال مؤتمر صحافي عقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق "الملكي" بهدف نظيف سجله القائد سرجيو راموس من ركلة جزاء قبل النهاية بنحو عشر دقائق "الآن هو ليس بحالة جيدة لأنه تعرض لكدمة على مستوى الرأس".

وأضاف "هو الآن في المنزل والطبيب ذهب لرؤيته، سنرى كيف ستكون حالته غداً، لكننا لن نخاطر، تعرض لكدمة قوية وغداً سنرى".

وكان فاران قبل مغادرته ملعب دي ستيفانو هو الوحيد الذي خاض كل الدقائق مع الريال بعد استئناف "الليغا".

ويرغب الريال في مواصلة انتصاراته يوم الأحد أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس للحفاظ على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن "البرسا" مع تبقي خمس جولات على ختام "الليغا". 

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