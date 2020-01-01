ماليزيا تعلق طياري باكستان بعد الكشف عن رخصة مزورة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
علقت هيئة تنظيم الطيران الماليزية مؤقتًا الطيارين الذين تستخدمهم شركات الطيران المحلية الذين يحملون تراخيص باكستانية، بعد أن اكتشفت حكومة الدولة الواقعة في جنوب آسيا أن العديد من الطيارين لديهم مؤهلات مشكوك فيها.

وقالت هيئة الطيران المدني الماليزي، في بيان يوم الخميس، إن القرار جاء بعد تقييم جميع الطيارين الأجانب في ماليزيا. وقال المنظم لوكالة "رويترز"، إن هناك أقل من 20 طيارًا باكستانيًا في البلاد.

وأضافت هيئة الطيران المدني الماليزي، أن الطيارين يعملون مع "مشغلين محليين"، مثل مدارس الطيران ونوادي الطيران ومنظمات التدريب.

وقالت شركة الخطوط الجوية الماليزية الوطنية، إنه ليس لديها أي طيار باكستاني، وقالت شركة طيران ماليندو إير، الذراع الماليزية لشركة ليون إير الإندونيسية، إنها لا تملك أي طيارين أجانب، وقالت طيران آسيا، إنه ليس لديها أي طيار باكستاني.

وقامت باكستان الأسبوع الماضي بتأسيس قرابة ثلث طياريها بعد أن اكتشفت أنهم ربما زوروا مؤهلاتهم. يوجد في باكستان ما مجموعه 860 طيارًا، 107 منهم يعملون في شركات الطيران الأجنبية.

تصاعد القلق العالمي منذ الإعلان، حيث قامت الدول بتأسيس الطيارين الباكستانيين وتسعى إلى التحقق من أوراق اعتمادهم.

وعلقت وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران أيضا تفويض الخطوط الجوية الباكستانية للطيران إلى الاتحاد لمدة ستة أشهر.

وقالت هيئة الطيران المدني الماليزي، إنها تبذل جهودًا مع نظيرتها الباكستانية للتحقق من صحة حاملي الترخيص.

وأضافت: "سيتم إعادة حاملي التراخيص التي تم التحقق من صلاحيتها من قبل (هيئة الطيران المدني الباكستانية) على الفور".

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