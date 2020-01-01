البورصات الأوروبية تصعد في مستهل التعاملات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
صعدت البورصات الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع تحسن مؤشر "جي.إف.كيه" لثقة المستهلكين في بريطانيا بنحو 3 نقاط مسجلاً سالب 27 نقطة خلال شهر يونيو  الماضي على أساس شهري، وبأفضل من التقديرات التي كانت تشير إلى تسجيله سالب 29 نقطة.

ومن المقرر إعلان بيانات القراءة النهائية للنشاط الخدمي في ألمانيا، والقراءة النهائية للنشاط الخدمي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وجاء اداء الأسهم وسط عودة ظهور حالات الإصابة بوباء كورونا في الولايات المتحدة، حيث ارتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة بأكثر من 55 ألف حالة بالأمس، وهو ما يعتبر رقم قياسي يومي جديد على الصعيد العالمي.

وبالعودة إلى أوروبا، انخفضت مبيعات السيارات الألمانية بنسبة 40 بالمائة خلال الشهر الماضي لتهبط إلى أدنى مستوى في 30 عاماً.

وبحلول الساعة 7:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 369.2 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 6259.5 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاُ 5061.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.8 بالمائة ليصل إلى 12608.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي هامشياً بنسبة 0.06 بالمائة إلى مستوى 1.1246 دولار.

 

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