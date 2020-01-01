أزمة قوية بين النصر السعودي وجونز

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن الأسترالي براد جونز حارس مرمى فريق النصر السعودي، رفض تمديد تعاقده مع الفريق، وغاب عن التدريبات الجماعية للفريق أمس الخميس.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن بعض المصادر الخاصة كشفت لها أن جونز امتنع عن دخول التدريبات احتجاجا على عدم تجديد عقده.

وأوضحت المصادر أن الحارس الأسترالي رفض تمديد عقده لمدة شهرين، مطالبًا بالتجديد لمدة موسم كامل، مشيرة إلى أن إدارة النادي تسابق الزمن لإقناع جونز بالتمديد وحل مشكلة تجديد عقده.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن استئناف منافسات الموسم في الرابع من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.