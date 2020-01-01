تايلاند تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مستوردة من الخارج

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات في تايلاند، اليوم الجمعة، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن تايلاندي يعيش في الحجر الصحي عائدًا من الشرق الأوسط، وهو ما امتد إلى 39 يومًا من تسجيله بعدم وجود أي انتقال محلي.

وقتل الفيروس 58 شخصا في تايلاند، من بين 3180 إصابة، شفي منها 3066 مريضًا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أكدت السلطات في تايلاند، يوم الاربعاء، حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد، تم استيراد كلاهما من الخارج، بمناسبة 37 يومًا متتاليًا دون انتقال محلي.

وكانت قد رفعت تايلاند، يوم الاثنين 15 يونيو، حظر التجول على مستوى البلاد بعد أكثر من شهرين وسمحت للمطاعم باستئناف بيع الكحول مع تراجع أزمة فيروس كورونا.

وقد أشاد المسؤولون بتبني التايلانديين المبكر لارتداء الاقنعة - في كل مكان في الأماكن العامة منذ شهر يناير - بالإضافة إلى إغلاق الحدود، وإغلاق العديد من الأعمال وحظر التجول للسيطرة علي الفيروس الجديد.

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