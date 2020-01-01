مفاجأة.. غسيل الكمامة ليس الأفضل للتعقيم من كورونا

كشف الدكتور محمد الكباش، باحث في جامعة روتشستر الأمريكية، عن غسل الكمامة ليس هو أفضل طريقة لتعقيمها وتطهيرها، موضحا أن الأفضل هو وضع الكمامة في كيس لمدة أسبوع، ثم يعاود استخدامها، حيث نسبة بقاء الفيروس ستكون ضعيفة للغاية.





وأشار "الكباش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنهم يعدون دراسة لاستخدام الموجات فوق البنفسجية للقضاء على الفيروسات على الأسطح المختلفة، لافتا إلى أن القضاء على فيروس كورونا يتطلب كمية كبيرة من الموجات فوق البنفسجية، وهو أمر خطر على جسم الإنسان.





وأوضح أنهم يعملون على دراسة استخدام النانو تكنولوجي في القضاء على فيروس كورونا على الأسطح، مضيفا أن هناك دراسات جدية لطرح منتجات التعقيم بالموجات فوق البنفسجية خلال عام، وسيتم إتاحة أجهزة التعقيم بالموجات فوق البنفسجية في المنازل بعد 5 أعوام، مؤكدا أنه لن يكون هناك طرح لأي منتج إلا بعد التأكد من أمنه على اللإنسان.



