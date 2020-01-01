مفاجأة.. غسيل الكمامة ليس الأفضل للتعقيم من كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد الكباش، باحث في جامعة روتشستر الأمريكية، عن غسل الكمامة ليس هو أفضل طريقة لتعقيمها وتطهيرها، موضحا أن الأفضل هو وضع الكمامة في كيس لمدة أسبوع، ثم يعاود استخدامها، حيث نسبة بقاء الفيروس ستكون ضعيفة للغاية.

وأشار "الكباش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنهم يعدون دراسة لاستخدام الموجات فوق البنفسجية للقضاء على الفيروسات على الأسطح المختلفة، لافتا إلى أن القضاء على فيروس كورونا يتطلب كمية كبيرة من الموجات فوق البنفسجية، وهو أمر خطر على جسم الإنسان.

وأوضح أنهم يعملون على دراسة استخدام النانو تكنولوجي في القضاء على فيروس كورونا على الأسطح، مضيفا أن هناك دراسات جدية لطرح منتجات التعقيم بالموجات فوق البنفسجية خلال عام، وسيتم إتاحة أجهزة التعقيم بالموجات فوق البنفسجية في المنازل بعد 5 أعوام، مؤكدا أنه لن يكون هناك طرح لأي منتج إلا بعد التأكد من أمنه على اللإنسان.

خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.

تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 وفاة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 71299 و3120 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. 

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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