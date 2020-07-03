وزير: إنجلترا تعتزم تخفيف قواعد الحجر الصحي لحوالي 50 دولة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح وزير النقل ابريطاني، جرانت شابس، اليوم الجمعة، بأنه سيتم رفع قواعد الحجر الصحي على القادمين إلى إنجلترا من حوالي 50 دولة.

وقال "شابس" لـ"سكاي نيوز": "ستكون هناك قائمة تضم أكثر من 50 دولة، وإذا أضفت في مناطق ما وراء البحار، وستون شيئًا أو غيره سننشره في وقت لاحق اليوم"، كما أوردت وكالة "رويترز".

بموجب القواعد الحالية، يجب على المسافرين عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا عند دخول البلاد.

وستتخلى الحكومة البريطانية فعلياً من خطط الجسر الجوي وتنهي ببساطة قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد لأولئك الذين يصلون من 75 دولة حتى يتمكن الناس من الذهاب في عطلة، حسبما أفادت صحيفة "ديلي تليجراف".

وقالت الصحيفة، إن المملكة المتحدة سترفع عما قريب الحظر المفروض على السفر غير الضروري إلى جميع وجهات الاتحاد الأوروبي تقريبًا، والأراضي البريطانية بما في ذلك برمودا وجبل طارق، وتركيا، وتايلاند، وأستراليا، ونيوزيلندا، كما أوردت وكالة "رويترز".

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