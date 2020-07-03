بورصة طوكيو تنهي تعاملات الجمعة على ارتفاع

ارتفعت بورصة طوكيو في ختام تعاملات اليوم الجمعة إذ قدمت بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة تطمينا بأن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم يسير على ما يرام، على الرغم من أن المستثمرين ظلوا يتوخون الحذر مع إعلان طوكيو عن زيادة قوية في الإصابات بكوفيد-19.





وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.7 بالمئة قرب 22306.48 نقطة، ليقتفي الأثر الإيجابي من ارتفاع قياسي في عدد الوظائف الأمريكية في يونيو حزيران وصعود وول ستريت يوم الخميس. لكن في الأسبوع، تراجع المؤشر 0.9 بالمئة.





وأكدت العاصمة اليابانية طوكيو أكثر من 100 إصابة بكوفيد-19، وهو أعلى إحصاء يومي في شهرين، لليوم الثاني على الترتيب يوم الجمعة.





وعلى الرغم من أن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قال إنه لا ضرورة لإعادة تطبيق حالة الطوارئ، يقول متعاملون إن مديري الصناديق عدلوا محافظهم من أجل إعادة تطبيق محتملة للقيود الخاصة بفيروس كورونا.





وقاد المستفيدون المحتملون من إجراءات العزل العام أو غيرها من القيود المكاسب، وتقدم سهم شركة الألعاب نينتندو 3.6 بالمئة وقفز سهم شركة منصة البيانات الطبية إم.ثري 4.5 بالمئة.





في غضون ذلك، خسرت الأسهم المرتبطة بالسفر وتراجع سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 1.3 بالمئة ونزل سهم سكك حديد كيوشو 1.5 بالمئة بينما هبط سهم أورينتال لاند المشغلة لمتنزه طوكيو ديزني 1.5 بالمئة.





وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1552.33، لكن ثلث مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 أغلقت على انخفاض.