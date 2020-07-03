أسعار النفط تستأنف التراجع اليوم الجمعة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:42 ص
أسعار النفط
أسعار النفط
استأنفت أسعار النفط التراجع يوم الجمعة، لتتخلى عن مكاسب حققتها في وقت سابق، إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو ما يوازي 0.9 بالمئة إلى 40.30 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان ما يزيد عن اثنين بالمئة يوم الخميس بدعم من بيانات للوظائف الأمريكية جاءت أقوى من المتوقع وانخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. وفي الأسبوع، فإن برنت مرتفع 4.3 بالمئة وخام غرب تكساس مرتفع 4.7 بالمئة.

لكن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب ارتفاعات في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة. وزاد عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بأكثر من 50 ألف حالة يوم الخميس ، ليسجل رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالي وفقا لإحصاء أجرته رويترز.

وقال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة ”السوق باتت واثقة على نحو متزايد في أن تخفيف القيود على السفر والأنشطة سيعزز الطلب على النفط الخام، لكن تقدم الجائحة يهدد بعرقلة هذا التعافي“.

وسيخضع استهلاك البنزين لمتابعة وثيقة إذ تتجه الولايات المتحدة صوب عطلة في الرابع من يوليو تموز حين من المتوقع أن يتحرك العديد من الأمريكيين على الطرق.

وأضاف إيه.إن.زد ريسيرش ”تعافي الطلب على البنزين سيتوقف عن التقدم حتى يتحسن الاقتصاد الأمريكي“.

وأفادت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو حزيران.

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