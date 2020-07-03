ميسي يستعد للرحيل عن برشلونة ويوقف مفاوضات التجديد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:09 ص
ميسي
ميسي
وكالات
قالت محطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية اليوم الجمعة، إن "ليونيل ميسي قائد برشلونة أوقف مفاوضات تجديد عقده مع النادي ويستعد للرحيل عن الفريق بعد انتهاء عقده في 2021".

وأشار التقرير إلى أن ميسي ووالده خورخي كانا يتفاوضان مع النادي لتجديد العقد الذي تم توقيعه في 2017، لكن الآن اللاعب الأرجنتيني لا يرغب في البقاء في كامب نو.

وأوضح التقرير أن ميسي غاضب من التقارير الصحافية التي جعلته يبدو مسؤولاً عما يحدث في النادي مثل إقالة المدرب إرنستو فالفيردي في يناير كما يشعر بالإحباط من افتقار التشكيلة للكفاءة.

وأحرز ميسي، الذي بلغ 33 عاماً الشهر الماضي، الهدف رقم 700 في مسيرته، عندما هز شباك أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء يوم الثلاثاء لكن المباراة انتهت بخيبة أمل للفريق بعد التعادل 2-2 وتراجع آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري.

ويتأخر برشلونة بأربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل خمس جولات من النهاية، بعدما تغلب فريق العاصمة 1-0 على ضيفه خيتافي الخميس.

وعلى الرغم من اشتهاره بالخجل خارج الملعب أصبح ميسي أكثر المنتقدين للفريق في العام الماضي.
ففي يناير الماضي انتقد إيريك أبيدال المدير الرياضي، بعد حديث اللاعب الفرنسي السابق عن أن اللاعبين تسببوا في إقالة فالفيردي.

وفي مقابلة مع موندو ديبورتيفو في فبراير أوضح أن الفريق لا يملك الكفاءة الكافية للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي أبريل انتقد إدارة النادي بعد حديثها عن اللاعبين الذين لم يتقبلوا تخفيض رواتبهم لمساعدة برشلونة في المشاكل المالية التي تعرض لها خلال جائحة فيروس كورونا.

أخبار تهمك

أول صدمة لـ آرثر في يوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

مدرب المقاولون يفجر مفاجأة عن إنتماء محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

تعرف علي مبارايات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

زيدان يحقق رقمأ مميزاً مع ريال مدريد بالليجا

منذ 35 دقيقة

عملاق الكالتشيو يحدد سعر انتقال نجمه إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

منذ أقل من ساعة

ميسي يستعد للرحيل عن برشلونة ويوقف مفاوضات التجديد

منذ أقل من نصف ساعة

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 22 ساعة

جوارديولا يدافع عن كلوب بعد الهزيمة برباعية

منذ 18 دقيقة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 15 ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

ميسي يستعد للرحيل عن برشلونة ويوقف مفاوضات التجديد

09:09 ص

"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

08:45 ص

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

زيدان يحقق رقمأ مميزاً مع ريال مدريد بالليجا

08:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن