الطالع الفلكي الجُمعَه 3/7/2020..مُشكلَة أوريُون!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى السّادسة و48 دقيقة صباح غدٍ السّبت بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الثّامنة و37 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 26 بَؤونَة قبطى ، 3 تَمُّوز رُومى ، 12 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الغيرة مُرّة وتجِيبْلِكْ الضّرّة.(سيّد زيّان من فيلم غريب ولد عجيب-1983)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن و مواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الدّبران لتدخل منزلة الهقعة ، وسُمّيت بالهقعة لأنّها تُشبه الدّائرة التى تكون بسرج الفرس فى مركله أو فى عنقه، وهى ثلاث نجمات مثل نُقط حرف الثّاء ، تظهر فى كوكبة الجوْزاء وتكون فى القدم اليُسرى للجوزاء وقيل فى منكبه وقيل فى رأسه لكنها فى الحقيقة لاتمتّ لكوكبة الجوزاء بصلة وهذا خلط وقع فيه العرب لكنها من كوكبة أوريون/برج الجبار-الثور ويُقال عن تلك المنزلة رأس الجبّار ، معروفة عند البحّارة العرب بالجوزاء الأولى، تزيد فيها ساعات الليل وتنقص ساعات النّهار، تكثرالعواصف الترابيّة والسّموم فى بلاد اليمن، تشتدّ حرارة الجوّ ، يطيب فيها الغوص لإستخراج اللؤلؤ من قعر بحر العرب ،يتوفّر التّمر الرّطب فى الإحساء والقطيف ونجد ،تُزرع فيها الكوسة والقرع والخيار فى اليمن ، أوَان قتل الجراد والبراغيث ووفرة عسل النّحل فى مصر المحروسة ، تقول عنه العرب ، إذا طلعت الهقعة إنتقل النّاس للقلعة ، أى مكان مُرتفع للتمتّع بالهواء المُنعش لتخفيف الشعور بحرارة الصيف ، تذكرالأسطورة الإغريقية أن أوريون/الثور لقى حتفه على يد حبيبته أرتيموس بالخطأ والسبب غيرتها والتى ترتفع بوقت الصيف لذلك يرى العرب الحذر من المُشاجرات الزوجية خلال تلك المنزلة والتى قد تكون سببها غيرة زائفة أساسها حرارة الصيف.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بإمكانك جلب السعادة لشخص حزين بمساعدته على إنهاء مشكلته أو سداد ديونه التى هى صغيرة بالنسبة لك ، دون أن تُحمّل نفسك فوق طاقتها.





برج الثور: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة ، لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.

برج الجوزاء: إن كنت عازباً وصادفت فرصة للتعرّف على عروسة/عريس فلا تهمل الدّعوة ، إن كنت مُتزوّجاً فاليوم يحمل رومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.





برج الأسد: إحرص على تأمين نفسك باحتياطيات ماليّة جانبيّة بعيداً عن عيون الجميع بمن فيهم زوجتك ، لهذا يُسمّى بالقرش الأبيض.





برج العذراء : الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج الميزان : يوم مُناسب لإستكمال خطوات بناء عش الزوجيّة أو إصلاح الضرر على جبهتك العاطفيّة ، وظّف مهارتك لتنقية الخلافات وبصورة نهائيّة.





برج العقرب: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج القوس: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.





برج الدّلو: لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج الحوت: توفيرك لوظيفة لمُحتاج أفضل من أموال قد تُساعده بها ،علّمنى الصّيد بدلاً عن إعطائى سمكةً كل يوم.