نجم برشلونة السابق: سيتين أضر الفريق بعدم إشراك جريزمان أمام أتليتكو مدريد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يبدو أن الوضع متوتر في برشلونة، هذا ما أكد عليه البرازيلي ريفالدو، لاعب فريق البرسا السابق، خاصة بعد عدم إشراك كيكي سيتين، المدير الفني للفريق الكتالوني، لأنطوان جريزمان في مباراة أتلتيكو مدريد، رغم حاجة اللقاء له.


وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين، وأشرك سيتين، جريزمان في الدقيقة 90 من عمر المباراة.


وأشار ريفالدو أن الأمور لا تسير على ما يرام داخل قلعة كامب نو، وأنه من الواضح أن التغيير يظهر أن هناك خطأ ما في الفريق، مؤكدا أن عدم إشراك جريزمان في مثل هذه المباراة الهامة، يدل على أن سيتين يعتقد أنه ليس في أفضل حالاته، وأن التعاقد معه كان خطأ.


وواصل، "لا أعلم كيف للمتوج بكأس العالم مع فرنسا ونجم أتلتيكو مدريد لسنوات عديدة، الذي ضمه برشلونة بمبالغ باهظة، ينتهي به الحال للعب دقائق معدودة في تلك المباراة الهامة".


وتابع، " يجب أن لا يعتمد الفريق على ميسي وحده، كان من الرائع رؤيته يوم الثلاثاء وهو يسجل هدفه الـ 700 في مسيرته، وهذا يثبت كم هو رائع للغاية وساحر".


وتطرق للحديث عن الخلاف الذي وقع في غرفة ملابس برشلونة بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، حيث قال، "على كلا الطرفين أن يقوما بالنقاش للوصول إلى حل مناسب، ربما كانت فترة التوقف دون رؤيتهم بعضهم البعض قد أضرت ببرشلونة".


وأنهى، " قد تكون هذه حجة لوقت قصير، ولكن في حال خسرت الليجا ودوري الأبطال فلن يكون ذلك بسبب فترة التوقف بالتأكيد".

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