بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكشفت تقارير صحفية عن ترشيح مهاجم منتخب ناميبيا بيتر شوليلي لاعب فريق هاي لاند بارك الجنوب إفريقي و ثانى هداف الدوري الجنوب إفريقي للإنضمام للنادى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وسجل اللاعب شوليلي 12 هدف فى الدوري الجنوب إفريقي هذا الموسم وكان ضمن منتخب بلاده ناميبيا فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتى أقيمت فى مصر .

ويسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قريب من ضم جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي ولكن الصفقة تعطلت.