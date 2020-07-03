الصحة العالمية: أمريكا تشهد مستويات قياسية جديدة لتفشي جائحة كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن وصول تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في العالم إلي مستويات قياسية جديدة، وخاصة في الأمريكيتين، حيث يتواصل ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن العدوى، وخاصة في الولايات المتحدة والبرازيل.

وأكدت المنظمة، أن الأيام السبعة الأخيرة كانت الأسوأ من ناحية مستوى تفشي الفيروس منذ ظهوره في الصين نهاية 2019.

وسجلت القارة الأمريكية نحو 2.7 مليون إصابة من أصل 10.6 مليون إصابة حول العالم، وهي تشهد ارتفاعا متواصلا، حيث كانت الولايات المتحدة الأكثر تضررا من الفيروس بعدما سجلت أكثر من 128 ألف وفاة، وعددا قياسيا جديدا لمعدل الإصابات اليومي بأكثر من 50 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت دراسة، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة ازداد على خلفية الجائحة بنسبة 18% على الأقل مقارنة بعدد الوفيات السنوي المعتاد، وبلغت هذه الزيادة ثلاثة أضعافها في نيويورك.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أنه لا يزال الوضع مقلقا في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وخاصة في البرازيل التي تجاوزت الأربعاء عتبة الـ60 ألف وفاة بكورونا مع معاودتها تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وتخطت كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد بين دول أمريكية اللاتينية، عتبة الـ100 ألف إصابة، بتسجيل 4163 إصابة خلال يوم.

ورجحت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أن تسجل أمريكا اللاتينية 400 ألف وفاة بسبب الفيروس خلال الأشهر الثلاثة القادمة إن لم تتخذ تدابير صحية أكثر صرامة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 514803 أشخاص على الأقل حول العالم حتى الآن، حسب إحصائية "فرانس برس".

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