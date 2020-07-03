زيدان يحقق رقمأ مميزاً مع ريال مدريد بالليجا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
وكالات

حقق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد رقما مميزا، عقب مباراة فريقه مع خيتافي، والتي أقيمت أمس الخميس بالليجا.


وأصبح زيدان ثالث أكثر مدرب قاد ريال مدريد في "الليجا" على مر التاريخ بـ140 مباراة، متجاوزاً بمباراة ليو بينهاكر (139).


ومنذ وصوله في 4 يناير 2016 وحتى الآن بما وهي الفترة التي تخللها مرحلة توقف من أغسطس(آب) 2018 وحتى 11 مارس(آذار) 2019، حقق زيدان مع الملكي لقب "الليغا" (2016-2017) و94 انتصارات و28 تعادلاً وخسر 17 مباراة.


وبعد تجاوز بينهاكر، لا يزال أمام زيدان مدربين تاريخيين فيسنتي ديل بوسكي (153 في قيادة الملكي بالليغا) وميغل مونيوز (424 مباراة).


وكان زيدان قد حقق رقما قياسيا في 18 يونيو بعدما أصبح ثاني أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات في قيادة ريال مدريد في كل المسابقات بـ136 في 206 مباراة خلف ميغل مونيوز الذي فاز بـ357 مباراة.


وفاز زيدان مع الريال كمدرب بالإضافة إلى لقب "الليغا" بدوري الأبطال ثلاث مرتين ومونديال الأندية مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين.

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