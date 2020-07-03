نجم الترجي التونسي مرشح للانتقال إلى وادي دجلة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على جهاز كرة القدم في وادي دجلة التعاقد مع إيهاب المباركي نجم الترجي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويقوم جهاز كرة القدم في وادي دجلة بالمفاضلة بين المباركي وعدد من المرشحين الآخرين وذلك من أجل حسم مصير الصفقة.


ويقوم جهاز كرة القدم في دجلة بانتظار قرار اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق بشأن حسم صفقة المباركي في الفترة المقبلة.


وسيقوم المسئولين في وادي دجلة باستغلال اقتراب نهاية عقد المباركي مع فريقه التونسي في نهاية الموسم الحالي من أجل بحث إمكانية التعاقد معه في صفقة انتقال حر.


وخاض المباركي البالغ من العمر 28 عامًا مع الترجي في الموسم الحالي حتى الآن 10 مباريات في الدوري التونسي كما أنه تمكن من تسجيل هدف وحيد بالإضافة إلى مشاركته في 6 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي صنع فيها هدفين.

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