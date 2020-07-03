أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-7-2020 في السوق المحلي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:19 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-7-2020، مع تزايد المعروض خلال الفترة الأخيرة وبعد الارتفاع الأخير التى شهدته قبل بداية شهر رمضان لتستقر بعدها في الأسواق المصرية مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة مع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين وجاءت كما يلي:


توافر اللحوم في الأسواق 

قالت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم استقرت عند آخر سعر لها في بداية شهر رمضان ليتراوح سعر الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل سعر الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .
وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .

 

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، برئاسة محمد عبدالستار، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم الحمراء.

وكشفت النقابة، عن انخفاض أسعار اللحوم الحمراء ، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب زيادة المعروض في الأسواق المحلية.

 

وأكد محمد عبدالستار، النقيب العام ، أن الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثف حاليا لجان الفحص البيطرية بالموانئ والمحاجر البيطرية لاستقبال شحنات جديدة من العجول الحية المستوردة سواء التربية والتسمين أو الذبيح الفورى لتوفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض بالأسواق خلال الفترة المقبلة، مما سوف يسهم في انخفاض الأسعار نتيجة العرض والطلب، وزيادة منافذ البيع بكافة المحافظات .

وأوضح أنه نظرًا لما تمر به بعض الدول من انتشار الأمراض والأوبئة، يتم فحص اللحوم والعجول الحية المستوردة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد ، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات ، لافتا أنه يتم استيراد العجول الحية عن طريق القطاع الخاص بعد منح الموافقة، ويتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية. 

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