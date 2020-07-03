أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3-7-2020 في الأسواق

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:17 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
واصلت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 3-7-2020 استقرارها مع ضخ التموين كميات اضافيه منها بالأسواق

وسجلت أسعار الدواجن من المزرعة 23 جنيهاً للكيلو،  بينما تراوح سعرها للمستهلك بين  25 – 28 جنيهاً الكيلو بحسب المنطقة، وسجلت أسعار الدواجن المجمدة  35 جنيها للمستهلك.

 

وشهد  سعر كرتونة البيض استقرار عند معدلات 25 جنيهاً من المزرعة، ويصل سعر كارتونة البيض للمستهلك إلى 32 جنيها للكيلو، واستقر سعر الدواجن البلدى عند 29 جنيها الكيلو من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 34 – 36 جنيها .

 

وسجلت أسعار الدواجن من المزرعة 23 جنيهاً للكيلو،  بينما تراوح سعرها للمستهلك بين  25 – 28 جنيهاً الكيلو بحسب المنطقة، وسجلت أسعار الدواجن المجمدة  35 جنيها للمستهلك.

 

وشهد سعر كرتونة البيض  استقرار 25 جنيهاً من المزرعة، ويصل سعر كارتونة البيض للمستهلك إلى 32 جنيها للكيلو، واستقر سعر الدواجن البلدى عند 29 جنيها الكيلو من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 34 – 36 جنيها .

 وكشف الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، عن أهم إنجازات مصر الزراعية منذ ثورة 30 يونيو، قائلًا إن مصر تصدر العديد من المنتجات الزراعية مثل "الموالح والبطاطس والعنب والبصل"، وتلك المنتجات وغيرها حققت مصر فيها الاكتفاء الذاتي وتفوق احتياجاتنا ويتم تصديرها وهي مصدر للعملة الأجنبية، وبالمقابل هناك سلع لم نحقق الاكتفاء الذاتي بها، فمصر مازالت تستورد القمح، والبقوليات، والذرة الصفراء، حيث أنه حتى يتم الاكتفاء الذاتي من هذه الأصناف فنحن في حاجة لكميات كبيرة من المياه، ومساحات شاسعة.

 

وبالنسبة للإنتاج الحيواني في مصر، قال وزير الزراعة: "بالنسبة للدواجن يكاد يكون لدينا اكتفاء كامل، مصر تنتج 13 مليار بيضة، متوسط استهلاك الفرد حوالي 120، وهذا يعني أننا نحقق اكتفاء ذاتي من البيض، وننتج حوالي مليار و400 مليون فرخة، بالإضافة إلى حوالي 300 مليون إنتاج منزلي، وبالتالي نحقق اكتفاء ذاتي من الدواجن وأصبح لدينا فرصة للتصدير، وكذلك نحقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من الألبان، وننتج حوالي 55% من احتياجاتنا من اللحوم".

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