تحديد موعد استئناف الدوري المصري

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:42 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2019-2020، والذي يتصدره الأهلي، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني الذي خاض 18 مباراة.

وكان توقف النشاط الرياضي في مصر منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في جميع الألعاب.

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على أن تعود منافسات الدوري المصري الممتاز يوم السابع من شهر أغسطس المقبل.

وأكد الاتحاد في بيانه أن استئناف البطولة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، على أن يعلن في وقت لاحق جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من الأول من سبتمبر وحتى نهاية الموسم.

وشدد على أنه سيتم الكشف عن جدول المرحلة الثانية فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

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