آخرها رسالة الأهلي النارية.. خناقة نادي القرن لازالت مستمرة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


حصد النادي الأهلي لقب نادي القرن الأفريقي في الثاني والعشرين من شهر مايو عام 2000، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ومنذ عدة أسابيع احتفل الأحمر بالذكرى الـ20 لتتويجه.

ومع كل عام يأتي موعد التتويج تندلع أزمة جديدة بطلها الزمالك الذي يطالب بحقوقه في لقب نادي القرن مؤكدا أنه قد سلب منه، وأنه كان الأحق والأجدر به.

الزمالك استنفذ كل حلوله حتى لجأ إلى رفع لافتة تحمل شعار الكاف مدون عليها "الزمالك نادي القرن الحقيقي"، في الوقت الذي كان الأهلي يحتفل بالذكرى في مقر النادي بالجزيرة.

ليقوم الاتحاد الإفريقي بانذار الزمالك لإزالة شعار الكاف من على اللافتة الموضوعة على أبواب الأبيض.

ولم يغلب الزمالك في ذلك الأمر، إذ قام بإزالة شعار الكاف وتعليق اللافتة من جديد بنفس ما احتوت عليه اللافتة القديمة.

وقام الأهلي أول أمس الأربعاء بإرسال إنذارًا على يد محضر إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من أجل إزالة لافتات نادي القرن، وذلك لتعديه على العلامة التجارية للنادي الأهلي "شعار النادي".

كما طالب الأهلي وزير الرياضة أشرف صبحي بضرورة تطبيق القانون، وإزالة لافتات نادي القرن من محيط نادي الزمالك.

هذا وقد أعلنت قناة الزمالك في الوقت ذاته عن بدء النادي الإعداد لاحتفالية "نادي القرن" والتي قرر لها يوم 9 يوليو، إضافة إلى الانتهاء من ملف نادي القرن والاستعداد لإرساله إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا" خلال 14 يوما.

وأعطى الأهلي نظيره الزمالك مهلة 15 يومًا من تاريخه لإزالة اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه.

كما طالبه بعدم طباعة بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، بالإضافة لإزالتها من الموقع الرسمي.

وهدده الأهلي بأنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون، في حال لم يرضخ لتلك المطالب التي تحفظ حقوقه.

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