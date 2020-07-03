الأهلي يحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:38 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



يبذل مسئولو النادي الأهلي قصارى جهودهم من أجل الظفر بخدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم رمضان صبحي المعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.

الأهلي يفاوض مسئولو النادي الإنجليزي منذ فترة طويلة من أجل شراء عقد اللاعب الذي تنتهي إعارته نهاية الموسم الحالي، بشكل نهائي في الصيف المقبل.

ومؤخرا أرسل مسئولو النادي الأهلي، عرضا آخر لهيديرسفيلد الإنجليزي، قيمته 2 ونصف مليون جنيه إسترلينى لشراء عقد رمضان صبحي.

جاء ذلك بعدما طالب مسئولو هدرسفيلد بدفع مبلغ 3.5 مليون جنيه استرليني، أو 4 ملايين، من أجل الموافقة على بيع عقد اللاعب.

ويجاهد الأهلي من أجل حسم صفقة رمضان إذ أنه يعد أحد أبرز مطالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، والذي يرغب في استمراره بالفريق.

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