تعرف علي مبارايات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:34 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
اجتاز ريال مدريد بصعوبة شديدة، عقبة ضيفه خيتافي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن الجولة 33 من الليجا.

تمكن قائد الفريق سيرجيو راموس من تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
بفضل هذا الفوز، ابتعد ريال مدريد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن برشلونة، بعد أن رفع رصيده للنقطة 74، بينما ظل خيتافي في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

وأصبح أمام ريال مدريد 5 مباريات فقط في الدوري الإسباني، للحصول على اللقب، للمرة الأولى منذ عام 2017، وتصبح مواجهات الريال المتبقية على النحو التالي.
1- أتليتيك بلباو – ملعب نيو سان ماميث – الجولة 34 – الأحد 5 يوليو.

2- ألافيس – ملعب ألفريدو دي ستيفانو – الجولة 35 – الجمعة 10 يوليو.

3- غرناطة – ملعب نويفو لوس كارمينيس – الجولة 36 – الاثنين 13 يوليو.

4- فياريال – ملعب ألفريدو دي ستيفانو – الجولة 37 – الأربعاء 15 يوليو.

5- ليجانيس – ملعب بوتاركي – الجولة 38 – الأحد 19 يوليو.

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