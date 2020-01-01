جالاطا سراي يستهدف ضم محمد النني

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول المصري محمد النني نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي دائرة اهتمامات جالطة سراي التركي الذي يسعى للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع fotomac التركي بأن جالطة سراي بدأ بالفعل اتصالاته مع وكيل أعمال محمد النني وذلك معرفة إمكانية الإنضمام إلى صفوف الفريق عقب نهاية فترة إعارته إلى بشكتاش التركي.

وأكد الموقع التركي أن فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي منح الضوء الأخضر لفكرة التعاقد مع النني في الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع بشكل نهائي.

وأوضح الموقع التركي أنه نشأت خلافات بين محمد النني وإدارة بشكتاش عقب نهاية إعارته بصفة رسمية، حيث طالب النني إدارة النادي التركي براتب منفصل لشهر يوليو الحالي من أجل استكمال الموسم مع الفريق.

وأشار الموقع التركي إلى أن جالطة سراي يرغب في ضم لاعب مصري آخر في الموسم المقبل وهو محمود حسن تريزيجيه جناح أيسر استون فيلا الإنجليزي.

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