جريزمان يرفض الرحيل عن برشلونة





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان تمسك بالاستمرار مع فريقه برشلونة الإسباني في الموسم المقبل على الرغم من التكهنات الكثيرة التي تحيط بمستقبل النجم الفرنسي في الفترة الأخيرة.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن جريزمان لا يعيش أفضل أيامه داخل صفوف برشلونة في الوقت الحالي وتحديدًا منذ تعيين كيكي سيتين مديراً فنياً للنادي الكتالوني والذي أبعده عن المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق في الفترة الأخيرة.





وأفادت التقارير الصحفية بأن الأمور اشتعلت بسبب جريزمان في كواليس برشلونة في اليومين الماضيين وتحديدًا عقب مباراة أتليتكو مدريد التي أشرك فيها سيتين جريزمان في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما.





وأوضحت بعض التقارير الصحفية أن اعتماد سيتين على جريزمان في الدقيقة الأخيرة من المباراة تقليلًا من شأن النجم الفرنسي الذي تكبد برشلونة نحو 120 مليون يورو في سبيل الحصول على خدماته في الصيف الماضي.





وأكدت بعض وسائل الإعلام إسبانية أن وكيل أعمال جريزمان طلب عقد اجتماع عاجل مع إدارة برشلونة للتحدث عن مصير النجم الفرنسي وذلك في الوقت الذي أبدى فيه جريزمان رغبته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني وعدم الرحيل بعد موسم واحد فقط مع الفريق، حيث يعتمد جريزمان في تمسكه بالبقاء مع برشلونة على احتمالية إقالة سيتين في نهاية الموسم الحالي خصوصًا إذا لم ينجح البرسا في التتويج بلقب الدوري الإسباني.





وعلى الجانب الآخر، كشفت بعض التقارير الصحفية في الأيام الأخيرة عن احتمالية انتقال جريزمان إلى يوفنتوس الإيطالي ضمن صفقة تبادلية يحصل بموجبها برشلونة على خدمات ثنائي يوفنتوس دوجلاس كوستا وأدريان رابيو.





يذكر أن أن جريزمان شارك مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي في 43 مباراة رسمية في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدف وصناعة 4 آخرين وذلك على مدار 3183 دقيقة خاضها مع البلوجرانا.



