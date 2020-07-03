صلاح عبد الله يغازل جمهوره بصورة من أمام البحر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك النجم صلاح عبد الله، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر بالصورة من أمام البحر وعلق قائلاً : وقلت للبحر لما احتضن صلاحه ، قل للغاللين الموجودين واللي راحو انتو عمري اللي ابتدأ بنوركم صباحه ، أحلي صباح من قلب صلاح.

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله قام بالعديد من الأدوار السينيمائية والتليفيزيونية والمسرحية، واشتهر بقربه من جمهورة وتواضعه حيث أطلقو عليه لقب" عم صلاح ".

كما شارك صلاح عبدالله في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" لـنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، وبالأخص من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيس بوك".

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يقترب من عظماء ريال مدريد بعد مباراة خيتافي

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ يوم

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 18 ساعة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي الدورى الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 19 ساعة

تضرب نصف الأرض.. عالم ألماني يتوقع موعد الموجة الثانية من كورونا

منذ أقل من ساعة

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف علي مبارايات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

أول صدمة لـ آرثر في يوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن