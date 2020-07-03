صلاح عبد الله يغازل جمهوره بصورة من أمام البحر

Advertisements

شارك النجم صلاح عبد الله، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر بالصورة من أمام البحر وعلق قائلاً : وقلت للبحر لما احتضن صلاحه ، قل للغاللين الموجودين واللي راحو انتو عمري اللي ابتدأ بنوركم صباحه ، أحلي صباح من قلب صلاح.



يذكر أن الفنان صلاح عبدالله قام بالعديد من الأدوار السينيمائية والتليفيزيونية والمسرحية، واشتهر بقربه من جمهورة وتواضعه حيث أطلقو عليه لقب" عم صلاح ".



كما شارك صلاح عبدالله في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" لـنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، وبالأخص من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيس بوك".