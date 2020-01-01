تضرب نصف الأرض.. عالم ألماني يتوقع موعد الموجة الثانية من كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشف عالم الفيروسات الألماني ومدير معهد علم أبحاث نقص المناعة البشرية بجامعة بون هندريك ستريك، إنه يمكن فهم تفاصيل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مما يحدث في أستراليا حاليا، موضحا أن الفيروس عاد للنشاط مرة أخرى مع فصل الشتاء، وازدادت حدة الإصابات في البلد الذي كان يسجل معدل إصابات قليلة في الفترة الأخيرة.

وأضاف العالم الألماني، في تصريحات نقلتها "روسيا اليوم"، أن الفيروس ينشط مع الأشهر الباردة، ولذلك من المتوقع أن تبدأ الموجة الثانية في فصل الخريف المقبل، ومن المتوقع أن تصيب نصف الكرة الشمالي تزامنا مع هذا التوقيت، مشيرا إلى أن "فيروسات الجهاز التنفسي تنتشر بسرعة أكبر عندما تكون درجات الحرارة باردة والطقس جافا أو في رطوبة عالية ويمكن الافتراض أن السارس CoV - 2 سيتصرف بشكل مشابه".

ورفض الجزم بتحديد موعد محدد لانتشار الفيروس في موجته الثانية، قائلا: "لا نعرف على وجه اليقين بعد، ولكن هناك العديد من البيانات التي تدعونا للتفكير في ذلك".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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