ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:12 ص
بوابة الفجر
أميرة فطين
حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً ساحقاً علي ضيفه ليفربول المتوج باللقب، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح كيفين دي بروين أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي من ركلة جزاء عند الدقيقة 25، قبل أن يحرز رحيم سترلينج، الهدف الثاني عند الدقيقة 35.

وسجل فودين الهدف الثالث للسيتي، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك ليفربول عند الدقيقة 44، فيما أحرز تشامبرلين لاعب ليفربول هدف في مرماه، عند الدقيقة 66، بعد محاولة إبعاد هجمة سيتيرلينج.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي، إلي النقطة 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي،  في حين بقي ليفربول في الصدارة برصيد 86 نقطة، ليتوج رسميا بلقب البريميرليج للموسم الحالي.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي:-

1- ليفربول، 86 نقطة.

2- مانشستر سيتي، 66 نقطة.

3- ليستر سيتي، 55 نقطة.

4- تشيلسي، 54 نقطة.

5- مانشستر يونايتد، 52 نقطة.

6- وولفرهامبتون، 52 نقطة.

7- شيفيلد يونايتد، 47 نقطة.

8- آرسنال، 46 نقطة. 

9- توتنهام هوتسبير، 45 نقطة.

10- بيرنلي، 45 نقطة.

11- إيفرتون، 44 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- نيوكاسل، 42 نقطة.

14- ساوثهامبتون، 40 نقطة.

15- برايتون، 33 نقطة.

16- وست هام يونايتد، 30 نقطة.

17- واتفورد، 28 نقطة.

18- أستون فيلا، 27 نقطة.

19- بورنموث ، 27 نقطة.

20- نورويتش سيتي، 21 نقطة.

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