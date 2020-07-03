ترتيب هدافي الدورى الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:07 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
انتهت الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بهزيمة كبيرة لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد نهاية الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة الإنجليزية:

1- جيمي فاردي 19 هدف.
2- بيير إيميريك أوباميانج 19 هدف.
3- داني إنجز 18 هدف.
4- محمد صلاح 17 هدف.
5- سيرجيو أجويرو 16 هدف.
6- ساديو ماني 15 هدف.
7- راؤول خيمينيز 15 هدف.
8- ماركس راشفورد 14 هدف.
9- أنتوني مارسيال 14 هدف.
10- دومينيك كالفيرت لوين 13 هدف.
11- تامي أبراهام 13 هدف.

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