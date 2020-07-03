تحرش بـ100 فتاة.. قصة طالب الجامعة الأمريكية التي أثارت "تويتر" (صور)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:53 ص
الطالب أحمد بسام زكي
الطالب أحمد بسام زكي
الفجر
اجتاح "هاشتاج" يحمل اسم "المتحرش أحمد بسام زكي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، مع مئات التدوينات التي تطالب بمحاكمته، وعشرات القصص التي تروي أساليبه في التحرش.

قصة الـ"هاشتاج"
زعمت بعض الفتيات، أن أحمد بسام زكي، هو طالب في الجامعة الأمريكية، وأنه تحرش بعشرات الفتيات، ويبتزهن ويهددهن برسائل نصية، حتى ينال مراده منهن، وقيل إنه اغتصب وتحرش بحوالي 100 فتاة وسيدة.

وقال حساب منسوب لفتاة تدعى "علا رضوان": "تحرش واغتصاب لأكتر من ١٠٠ بنت من بينهم بنات فى سن ١٤ و١٥ و١٦ سنة ولسه حر طليق! أحمد بيستدرج البنات بطرق حقيرة منها إنه يقنعهم إنه هينتحر ومحتاج مساعدة وإنهم آخر أمل ليه فى الحياة"، كما روت فتاة أخرى محاولاته الكثيرة لتهديدها في تدوينة لتناقلتها الكثير من الحسابات.

بيان للمجلس القومي للمرأة
من جانبه، أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بيانا، قال فيه إنه يتابع عن كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حاليًا على موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام)، حيث قامت مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على موقع انستجرام لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلًا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات، وقد حقق الجروب متابعة عددًا كبيرًا من الفتيات منذ إنشائه حتى وصل إلى الآلاف من المتابعين.

وأكد المجلس القومي للمرأة متابعته لهذا الموضوع، ويهيب بالجهات المعنية للنظر والتحقيق فى هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحق طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن.

الجامعة الأمريكية ترد
بعد انتشار القصة، وتداولها بشكل واسع، أصدرت الجامعة الأمريكية بيانا، قالت فيه إن الشاب كان بالفعل أحد طلبتها حتى عام 2018، وتركها منذ هذا الوقت، وما يقال عن وجود طالب بها يغتصب ويتحرش بالفتيات أمر غير صحيح.
تحرش بـ100 فتاة.. قصة طالب الجامعة الأمريكية التي أثارت "تويتر" (صور)
تحرش بـ100 فتاة.. قصة طالب الجامعة الأمريكية التي أثارت "تويتر" (صور)
تحرش بـ100 فتاة.. قصة طالب الجامعة الأمريكية التي أثارت "تويتر" (صور)
تحرش بـ100 فتاة.. قصة طالب الجامعة الأمريكية التي أثارت "تويتر" (صور)
تحرش بـ100 فتاة.. قصة طالب الجامعة الأمريكية التي أثارت "تويتر" (صور)
تحرش بـ100 فتاة.. قصة طالب الجامعة الأمريكية التي أثارت "تويتر" (صور)
تحرش بـ100 فتاة.. قصة طالب الجامعة الأمريكية التي أثارت "تويتر" (صور)
تحرش بـ100 فتاة.. قصة طالب الجامعة الأمريكية التي أثارت "تويتر" (صور)

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