المنازل تنشطر نصفين.. لحظات مرعبة من فيضانات الصين (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:26 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الفجر
تعرضت بعض المناطق في الصين لفيضانات كانت هي الأشد منذ أعوان، حيث تشهد البلاد هطولا للأمطار بمستويات عالية منذ 27 يونيو الجاري، وتسبب ذلك في غرق العديد من الشوارع، كما أفاد بذلك التلفزيون الصيني.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو رهيب يرصد لحظة اقتلاع أحد المنازل، وانشطاره إلى نصفين، إلى إحدى ضفاف نهر "يانغتسي"، الذي يعد من أطول أنهار الصين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهر يانغستي فيضانات الصين بوابة الفجر الفجر الصين

أخبار تهمك

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات مفاجأة من نجم برشلونة عن جريزمان

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية كبري بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يقترب من عظماء ريال مدريد بعد مباراة خيتافي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 18 ساعة

أول صدمة لـ آرثر في يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند إلى 87 قتيلا

الأمطار تقتل 10 أشخاص فى البرازيل

فيضانات في ألمانيا بسبب هطول الأمطار الغزيرة ووفاة شخص

شاهد.. مقاتلة صينية تسقط بسرعة عالية وتنفجر بشكل رهيب

"تايم لابس" يرصد الأمطار على البقاع الطاهرة

من قمة برج الساعة.. شاهد "تايم لابس" يرصد الأمطار على البقاع الطاهرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن