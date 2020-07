المنازل تنشطر نصفين.. لحظات مرعبة من فيضانات الصين (فيديو)

تعرضت بعض المناطق في الصين لفيضانات كانت هي الأشد منذ أعوان، حيث تشهد البلاد هطولا للأمطار بمستويات عالية منذ 27 يونيو الجاري، وتسبب ذلك في غرق العديد من الشوارع، كما أفاد بذلك التلفزيون الصيني.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو رهيب يرصد لحظة اقتلاع أحد المنازل، وانشطاره إلى نصفين، إلى إحدى ضفاف نهر "يانغتسي"، الذي يعد من أطول أنهار الصين.

The #YangtzeRiver reported its first flood warning on Thursday due to incessant rains in southern China, which has been hit by heavy rain and floods for weeks. pic.twitter.com/l4k0QoDQmo