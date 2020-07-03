في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة ديانا هشام

















تحفتل اليوم ديانا هشام، بعيد ميلادها وهي فنانة شابة استطاعت مؤخرًا أن تخطف الأنظار بموهبتها وأدائها الرائع ، مما جعل الكثير من المخرجين والفنانين يقومون بترشيحها في الكثير من الأعمال.وفي السطور التالية يعرض لكم" الفجر الفني" أهم المعلومات عن ديانا هشام .* ديانا من مواليد شهر يوليو عام 1996.* درست بالمعهد العالي للفنون المسرحية.* تعشق الفن والتمثيل منذ صغرها، وشاركت في عدد من الإعلانات التلفزيونية.* قررت ديانا هشام أن تكون ممثلة لديها قدر كافي من العلم والمعرفة لكي تنمي موهبتها بالدراسة والتركيز على تفاصيل الفن والأسس السليمة التي تثقل تلك الموهبة فقررت تنميتها بالدراسة الأكاديمية.* كان أول ظهور لها في مشوارها الفني على الشاشة عام 2017 .* انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال مسلسل "الحساب يجمع"، والذي جسدت فيه دور "هنا" ابنة الفنانة يسرا.* شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية منها " الحساب يجمع ، حب عمري ، كأنه إمبارح ، قوت القلوب " وغيرهم من المسلسلات التي حققت خلالهم نجاحاً جماهيرياً.* كما أن ديانا هشام لم تتوقف على كونها ممثلة للمسلسلات التلفزيونية فحسب ، ولكنها أيضًا شاركت في الأفلام السينمائية مثل فيلم" عطل فني ".* شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، والتي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً بمشاركة نخبة من الفنانين منهم "هيثم شاكر ، منه فضالي ، مي القاضي ، سهر الصايغ ، أحمد كرارة ، حمادة بركات ، ميدو عادل وحنان سليمان " .