في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة ديانا هشام

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تحفتل اليوم ديانا هشام، بعيد ميلادها وهي فنانة شابة استطاعت مؤخرًا أن تخطف الأنظار بموهبتها وأدائها الرائع ، مما جعل الكثير من المخرجين والفنانين يقومون بترشيحها في الكثير من الأعمال.

وفي السطور التالية يعرض لكم" الفجر الفني" أهم المعلومات عن ديانا هشام .

* ديانا من مواليد شهر يوليو عام 1996.

* درست بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

* تعشق الفن والتمثيل منذ صغرها، وشاركت في عدد من الإعلانات التلفزيونية.

* قررت ديانا هشام أن تكون ممثلة لديها قدر كافي من العلم والمعرفة لكي تنمي موهبتها بالدراسة والتركيز على تفاصيل الفن والأسس السليمة التي تثقل تلك الموهبة فقررت تنميتها بالدراسة الأكاديمية.

* كان أول ظهور لها في مشوارها الفني على الشاشة عام 2017 .

* انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال مسلسل "الحساب يجمع"، والذي جسدت فيه دور "هنا" ابنة الفنانة يسرا.

* شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية منها " الحساب يجمع ، حب عمري ، كأنه إمبارح ، قوت القلوب " وغيرهم من المسلسلات التي حققت خلالهم نجاحاً جماهيرياً.

* كما أن ديانا هشام لم تتوقف على كونها ممثلة للمسلسلات التلفزيونية فحسب ، ولكنها أيضًا شاركت في الأفلام السينمائية مثل فيلم" عطل فني ".

* شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، والتي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً بمشاركة نخبة من الفنانين منهم "هيثم شاكر ، منه فضالي ، مي القاضي ، سهر الصايغ ، أحمد كرارة ، حمادة بركات ، ميدو عادل وحنان سليمان " .



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