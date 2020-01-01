الأمم المتحدة تهاجم تركيا بعد محاكمة 11 حقوقيا بتهمة الإرهاب

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها من محاكمة تركيا لـ11 حقوقيا بتهمة الإرهاب، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن المتهمين قد يسجنون لـ 15 عاما بسبب نشاطهم الحقوقي، مطالبة أنقرة بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين.

وأكدت، أن تركيا لم توضح كيف أصبحت أنشطة الحقوقيين المعتقلين إرهابا.

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