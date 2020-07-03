"وحشتيني يا عمري".. بسمة وهبة تعبر عن اشتياقها لابنها
الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:56 ص
فايقة محمد عادل
تحرص الإعلامية بسمة وهبه التفاعل مع محبيها من حين لآخر ، بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والعملية.
حيث نشرت بسمة منذ قليل صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بالصورة برفقة ابنها وعلقت قائله : وحشتني يا ابني يا حبيبي يا عمري ، يارب أشوفك عن قريب يا عزوز ، يارب الطيران من عندك وعندي يفتح وأخدك في حضني ، وأريح قلبي من الوجع شوية.
وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها مع الصورة ، حيث علق أحد المتابعين قائلاً : يا عمري الله يخليكي ليه ويجمعكم علي خير ، وتابع آخر ربنا ما يوجع قلبك وإن شاء الله ربنا يجمعك علي قرة عينك عاجلاً بإذن الله ، وأضاف آخر ربنا يباركلك فيه ويجمعكم مع بعض على خير.
حيث نشرت بسمة منذ قليل صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بالصورة برفقة ابنها وعلقت قائله : وحشتني يا ابني يا حبيبي يا عمري ، يارب أشوفك عن قريب يا عزوز ، يارب الطيران من عندك وعندي يفتح وأخدك في حضني ، وأريح قلبي من الوجع شوية.
وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها مع الصورة ، حيث علق أحد المتابعين قائلاً : يا عمري الله يخليكي ليه ويجمعكم علي خير ، وتابع آخر ربنا ما يوجع قلبك وإن شاء الله ربنا يجمعك علي قرة عينك عاجلاً بإذن الله ، وأضاف آخر ربنا يباركلك فيه ويجمعكم مع بعض على خير.