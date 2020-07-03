"وحشتيني يا عمري".. بسمة وهبة تعبر عن اشتياقها لابنها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:56 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الإعلامية بسمة وهبه التفاعل مع محبيها من حين لآخر ، بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والعملية.

حيث نشرت بسمة منذ قليل صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة برفقة ابنها وعلقت قائله : وحشتني يا ابني يا حبيبي يا عمري ، يارب أشوفك عن قريب يا عزوز ، يارب الطيران من عندك وعندي يفتح وأخدك في حضني ، وأريح قلبي من الوجع شوية.

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها مع الصورة ، حيث علق أحد المتابعين قائلاً : يا عمري الله يخليكي ليه ويجمعكم علي خير ، وتابع آخر ربنا ما يوجع قلبك وإن شاء الله ربنا يجمعك علي قرة عينك عاجلاً بإذن الله ، وأضاف آخر ربنا يباركلك فيه ويجمعكم مع بعض على خير.

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