محمد عبد الرحمن يروج لمسلسله الجديد "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
روج نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن لمسلسله الجديد جمجموم وبم بم ، حيث نشر مقطع فيديو للمسلسل عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلاً : شاهد جمجوم وبم بم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق " 9 يوليو علي شاهد VIP .

وهنأه الكثير علي المسلسل منهم النجم أحمد فهمي وكتب "مبروك يا صاحبي هتكسر الدنيا " ، ليرد عليه محمد عبدالرحمن قائلاً:تسلم يا صاحبي يارب بأمر الله يكرمنا كلنا.

وفي سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، والمقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة، من إخراج معتز التونى، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، حيث يتبقى 14 يوما على انتهاء التصوير، وهو أول فيلم يجمعهما في عمل واحد بعد مسرح مصر.

وتدور أحداث الفيلم حول على ربيع وتوتة اللذان يسرقان بنكًا، حيث يظهران بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك كبيرة تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التي فقدها الجمهور خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة أفلام الجريمة والأكشن التي اكتظت بها السينمات في الفترة الأخيرة.

https://www.instagram.com/p/CCKPyEbp2Ks/?igshid=wsojohxcm5w2

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