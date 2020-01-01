ليلى علوي تستعيد زكرياتها مع أحمد زكي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها بنشر صورة لها تجمعها مع الفنان الراحل أحمد زكي، عبر صفحتها الرسمية بخاصية استوري بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام



وكانت الصورة عباؤة عن مشهد يجمعها مع أحمد زك من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، عرض الفيلم عام 1984 للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف عرفة".


وكان فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" بطولة أحمد زكي، ليلى علوي، سناء جميل، منى زكي، كريم عبدالعزيز، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة.

اقترب فيلم "التاريخ السرى لكوثر" أحدث أعمال ليلى علوي السينمائية للخروج إلى النور بعد أن واجه مصير مجهول على مدار الفترة الماضية، وتوقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات إنتاجية خاصة وأن أكثر من شركة تتولى إنتاجه.

ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه فى دور العرض.

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