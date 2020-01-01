هالة صدقي تشوق جمهورها لأحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ليه لأ"





وعلقت علي الصورة قائله: "هو إيه الحكاية هو مين اللي مع عاليا ده، بكره آخر حلقة والبت متجوزتش ولا رجعت البيت، تفتكروا ايه اللي هيحصل في آخر حلقة".



يذكر أن يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثة حول قضايا المرأة، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات15 حلقة، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

شاركت الفنانة هالة صدقي محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" .وظهرت في كواليس مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض حاليا علي المنصات الإلكترونية.