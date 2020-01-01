عبدالحفيظ يكشف عن موعد عودة فايلر للتدريبات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الظهور الأول للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، سيكون  عقب عودته من سويسرا مباشرةً.


وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية، فايلر سيعود يوم الاثنين المقبل، وسيقود تدريبات الفريق بشكل طبيعى بداية من الثلاثاء.

يذكر أن الأهلي قد عاد للتدريبات يوم 24 يونيو الماضى وقاد  التدريبات المدرب العام ديفيد سيزا استعدادا لإستئناف بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بالتجديد للمدرب السويسري والذي قاد الفريق لتصدر جدول ترتيب الدوري والصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات مفاجأة من نجم برشلونة عن جريزمان

منذ ساعة و 19 دقيقة

زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام خيتافي بهدف نظيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعتين

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يقترب من عظماء ريال مدريد بعد مباراة خيتافي

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول صدمة لـ آرثر في يوفنتوس

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 8 ساعات

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة تبادلية كبري بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

03:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن