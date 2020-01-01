إنچي علي تتعرض لموقف محرج بسبب أمير كرارة (فيديو)

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حلت النجمة مي عمر ضيفة برنامج "اسرار النجوم " مع الإعلامية إنچي علي .



حيث أجري أحمد السقا اتصال هاتفي بالبرنامج ليشيد بموهبة مي عمر ، مؤكداً انها من أفضل الشخصيات التي تعاون معها.



واستغلت إنچي علي تلك المكالمة لتسأله عن تعاونه مع النجم أمير كرارة في "نسل الأغراب " ولكنها وقعت في موقف محرج عندما سألته عن تعاونه الأول مع أمير كرارة ليجيبها أنهما تعاونا معاً من قبل في مسلسل "هروب اضطراري".



لترد عليه إنچي بأنها تقصد اشتراكهما في بطولة العمل بعد ظهور كرارة كضيف شرف في هروب اضطراري ، ليصحح لها السقا المعلومة بأن أمير كان من الشخصيات الرئيسية بالمسلسل إلي جانب غادة عادل .



يذكر أن فيلم "هروب اضطراري "بطولة أحمد السقا ، غادة عادل ، أمير كرارة ، مصطفي خاطر ، احمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، احمد زاهر، وعدد كبير من نجوم الفن، وتأليف محمد سيد بشير، ومن انتاج السبكي فور سينما برودكشن ومن إخراج أحمد خالد.





