زيدان يقترب من عظماء ريال مدريد بعد مباراة خيتافي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
وكالات
صار الفرنسي زين الدين زيدان اليوم الخميس، خلال مباراة فريقه مع خيتافي، ثالث أكثر مدرب قاد ريال مدريد في "الليغا" على مر التاريخ بـ140 مباراة، متجاوزاً بمباراة ليو بينهاكر (139).

ومنذ وصوله في 4 يناير(كانون الثاني) 2016 وحتى الآن بما وهي الفترة التي تخللها مرحلة توقف من أغسطس(آب) 2018 وحتى 11 مارس(آذار) 2019، حقق زيدان مع الملكي لقب "الليغا" (2016-2017) و94 انتصارات و28 تعادلاً وخسر 17 مباراة.

وبعد تجاوز بينهاكر، لا يزال أمام زيدان مدربين تاريخيين فيسنتي ديل بوسكي (153 في قيادة الملكي بالليغا) وميغل مونيوز (424 مباراة).

وكان زيدان قد حقق رقما قياسيا في 18 يونيو(حزيران) بعدما أصبح ثاني أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات في قيادة ريال مدريد في كل المسابقات بـ136 في 206 مباراة خلف ميغل مونيوز الذي فاز بـ357 مباراة.

وفاز زيدان مع الريال كمدرب بالإضافة إلى لقب "الليغا" بدوري الأبطال ثلاث مرتين ومونديال الأندية مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبارايات الدوري الإسباني زيدان ريال مدريد وخيتافي الدوري الإسباني

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يقترب من عظماء ريال مدريد بعد مباراة خيتافي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعتين

صفقة تبادلية كبري بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات مفاجأة من نجم برشلونة عن جريزمان

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام خيتافي بهدف نظيف

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

أول صدمة لـ آرثر في يوفنتوس

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 17 ساعة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد عودته لريال مدريد.. تعرف على بطولات زيدان مع الملكي

عودة البطل.. زيدان

الأهلي وبايرن ميونيخ يزيدان ظلام "زيدان" الحالك في ولايته الثانية مع ريال مدريد

رقم قياسي جديد يقرب زيدان من منافسة مورينيو

أخبار ريال مدريد اليوم| الريال يقترب من خطف صفقة برشلونة الكبرى ونيمار يتحدث زيدان وخطة جهنمية لضم مبابي من سان جيرمان

نهائي السوبر الإسباني.. ماذا يفعل زيدان وسيميوني في "النهائيات"؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

03:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن