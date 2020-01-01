18 مليون مشاهدة لأغنية محمد رمضان "كورونا فيروس"

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حققت أغنية كورونا فيروس لـ الفنان محمد رمضان، نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث تخطت إلى 18 مليون، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي.



وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، وصور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.





تعد أغنية "كورونا فيروس" التعاون الثاني بين محمد سامى ومحمد رمضان، بعدما قدما سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، ووصل عدد مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن، وعاد به سامى إلى إخراج الكليبات بعد سنوات من الغياب.



يذكر أن آخر عمل درامي ل" محمد سامى ومحمد رمضان" كان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد.

