الإنتاج الحربي عملاق الصناعة الوطنية.. شاركت في 317 مشروعاً قومياً وأرباحها تخطت 16 مليار جنيه
الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:11 ص
كريم وزيري
تهدف وزارة الإنتاج الحربي إلى تأمين مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية من الأسلحة والذخائر والمعدات، إلى جانب تنفيذ بعض الأهداف الإستراتيجية في إطار تحقيق التنمية المستدامة، ومنها المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والصناعية بالدولة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات لتعميق التصنيع المحلي، وتقديم منتجات ذات جودة فائقة في المجالات الدفاعية والمدنية ورفع إنتاجية الموار البشرية إلى جانب رفع مستوى دخل العاملين.
من هو الدكتور محمد العصار؟
واستطاع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تحقيق طفرة في الوزارة على مدار الـ6 سنوات الماضية، وأن يصل بإيرادات الوزارة إلى أعلى معدل لها منذ إنشائها، من خلال إنشاء مصانع وشركات جديدة، والدخول بقوة في كافة المجالات التي ترتبط بعمل واستراتيجية الإنتاج الحربي لتحقيق التنمية.
حصل الفريق محمد العصار على بكالوريوس هندسة كلية الفنية العسكرية ماجستير الهندسة الكهربائية ودكتوراة الهندسة الكهربائية ونال وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلى اكتوبر ۷۳
وسام جوقة الشرف مرتبة قائد من فرنسا.
وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى وكان مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ثم رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ومستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، وأخيرا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة ۲۵ يناير ۲۰۱۱ وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.
وفي ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بترقية السيد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
317 مشروعا قوميا
وشاركت الوزارة في 317 مشروعًا قوميًا ونفذ منها أكثر من 125 مشروعًا حتى الآن إلى جانب تنفيذ 6 خطوط إنتاج و8 شركات صناعية جديدة، وجار العمل على إقامة 4 خطوط إنتاج أخري و10 شركات صناعية إضافية، مما دفع وزارة الإنتاج الحربي إلى تحقيق إيرادات فاقت الـ 16.5 مليار جنية في عام 2019، مقابل 4.2 مليار جنية في عام 2014.
90 مشروع في الإنشاءات
ففي مجال الإنشاءات والمرافق تم تنفيذ 90 مشروعًا بقيمة 1732.3 مليون جنية، وفي مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ 3 مشاريع بقيمة 93.8 مليون جنية، وفي مجال التنمية المحلية تم تنفيذ 3 مشاريع بقيمة 190.9 مليون جنية، وفي مجال الموارد المائية والري تم تنفيذ 8 مشروعات بقيمة 476.84 مليون جنية.
أما في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تنفيذ 7 مشاريع بقيمة 191.94، وفي مجال تنفيذ الطرق تم تنفيذ 6 مشاريع بقيمة 1599.17 مليون جنية، وفي مجال السياحة نفذت الوزارة 7 مشروعات بقيمة 32.62 مليون جنية.
125 مشروع للمحافظات
ونفذت وزارة الإنتاج الحربي 125 مشروعًا لصالح الوزارات والمحافظات وهيئات الدولة المختلفة بقيمة 4334.92 مليون جنية، وجار تنفيذ 192 مشروعًا مستقبليًا بقيمة 25061.243 مليون جنية.
وأسس الدكتور محمد العصار، ما يزيد عن 8 شركات صناعية جديدة بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وعدد من الجهات المختلفة بالدولة، منها شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالام الكهربائية، وشركة أبوزعبل لخدمات التخريم، وهليوبوليس شرف كيميكلز لإنتاج الفتيل الإنفجاري، والشركة المصرية لتكنولوجيا الصناعات لإنتاج الأسوار السلكية الأمنية، وشركة النجيل الصناعي والشركة المصري للمستلزمات الرياضية، والشركة الوطنية للمستحضرات الدوائية، وشركة هليوبيسات لإنتاج موانع التسريب.
واستطاعت الوزارة تنفيذ مخطط إقامة 4 خطوط إنتاج بالتعاون مع الجانب البيلاروسي، وذلك لإنتاج معدات هندسية مثل اللودر والهراس والكلارك بالتعاون مع شركة " أمكودور " البلاروسية، إلى جانب التعاون في إنتاج محركات الديزل بالتعاون مع شركة "منسك موتورز" البلاروسية، وأخيرًا التعاون مع شركة "ببروسكا أجروماش" البيلاروسية في مجال إنتاج معدات الميكنة الزراعية.
6 خطوط إنتاج شاحنات ثقيلة
ونجحت وزارة الإنتاج الحربي في إنشاء العديد من خطوط الإنتاج الجديدة في إنتاج وتصنيع العديد من المنتجات المختلفة، وإقامة 6 خطوط إنتاج جيددة لإنتاج الشاحنات الثقيلة "الماز" والبوابات الأمنية الإلكترونية، وعدادات الكهرباء الذكية، وعدادات المياة مسبوقة الدفع وعدادات الغاز أيضًا مسبوقة الدفع.
وفي جاحة كورونا تعاونت الإنتاج الحربي مع مختلف الجهات بالدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير ما يلزم من مستلزمات طبية وتوريدها بقيمة 243.505 مليون جنية، ومنها تصنيع وتوريد 6353 مليون كمامة طبية بأنواعها و959.21 ألف لتر من المطهرات والمحاليل، وتنفيذ 2446 بوابة تعقيم ومنها عدد 1298 بوابة لصالح وزارة التربية والتعليم فقط.
مصانع تدوير للمخالفات
فضلًا عن إنشاء مصانع تدوير للمخالفات وتأهيل ورفع كفاءه المجازر الآلية، وإنشاء الصوب الزراعية وإنشاء أبار المياة بالطاقة الشمسية وتصنيع أنظمة الري الحديث، ورفع كفاءه العديد من الملاعب الرياضية ومراكز الشباب والمنشآت الحكومية والأبنية التعليمية، والمستشفيات والمعاهد الصحية، وإنشاء وحدات سكنية للأسر الأولي بالرعاية، إلى جانب إنشاء شبكة كهرباء لمشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة النهضة، وتوريد وتصنيع محطات الطاقة الشمسية بقدرات مختلفة.
إلى جانب تصنيع الأنظمة الأمنية للمتاحف والمنشأت الأثرية وتصنيع العجلات الحربية لنقل المومياوات للمتحف المصري الكبير، وإنشاء وتمهيد ورصف الطرق بمختلف محافظات الجمهورية، والمشاركة في منظومة تعداد السكان ومراجعة وتحديث وأرشفة نماذج بيانات البطاقات للأسرة علي مستوي الجمهورية، وتنفيذ منظومة الحيازات الزراعية والتأمين الصحي الشامل ومنظومة التتبع الدوائي.
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