اتحاد الكرة يعلن تفاصيل عودة الدوري

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصرية، برئاسة عمرو الجناينى، الإعلان اليوم الخميس عن الموعد الرسمى لاستئناف مسابقة الدورى المصري العام.




 وقد تم إيقافها النشاط الرياضي، والدوري الممتاز، والممتاز ب، في منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.




وجاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بعودة الأنشطة الرياضية فى مصر خلال الفترة الحالية، ونم المقرر أن تعلن لجنة المسابقات عن مواعيد عدد من الجوالات فقط دون تحديد الجدول بالكامل.





وتم الإتفاق على استئناف بطولة الدورى بعد إجازة عيد الأضحى، وتحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل بمباراتى "الأهلى أمام إنبى" و"الزمالك أمام المصرى" المؤجلتين، بعد إعلان اتحاد الكرة الإفريقى لمواعيد المباريات وتحديدًا مواعيد دورى أبطال إفريقيا.

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