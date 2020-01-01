شاهد.. تامر عاشور يروج لألبومه الجديد (صورة)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي " تويتر "، صورة البوستر الجديد الذي ينتظر طرحه قريبًا.

وظهر عاشور في الصورة وهو يقف بظهره ويرتدي جاكيت أسود اللون، وبنطلون أسود أيضاً، وعلق على الصورة قائلا: "قريبا".

يذكر أن دراين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور سابقا حالة من الجدل الواسع حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ حيث طرحت تساؤلا دفع البعض لتفسير الأمر على أنه يعد عودة مرة ثالثة إلى خطيبها تامر عاشور.

وعلقت دراين حلمى على الفيديو قائلة "حاسب لا اللي بيحبوك يعرفوا الحقيقية، يعرفوا إن أنا لسه في بالك كل كم دقيقة، لا اللي بيحبوك يعرفوا الحقيقية، يعرفوا إن أنا لسه في بالك كل كم دقيقة".

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